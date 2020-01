1 lutego - Dzień Gumy do Żucia. Co o niej wiemy?

Dba o zdrowie zębów i dodaje pewności siebie

W dzisiejszych czasach żyjemy w ciągłym ruchu, często jemy poza domem i nie zawsze mamy możliwość dokładnego umycia zębów po każdym posiłku. Dlatego chętnie sięgamy po alternatywne rozwiązanie - blisko 46% badanych deklaruje, że gumę do żucia ma zawsze przy sobie. Z kolei 70% ankietowanych przyznaje, że możliwość skorzystania z gumy do żucia jako szybkiej metody odświeżenia oddechu podnosi ich pewność siebie. Ponadto mamy świadomość, że bezcukrowa guma, która wybierana jest przez 88% badanych, pozytywnie wpływa na higienę jamy ustnej. Jak pokazują dane, 61% ankietowanych zdaje sobie sprawę, że jej żucie pomaga w walce z próchnicą. I mają rację! Z badań realizowanych przez naukowców z King’s College w Londynie wynika, że u osób regularnie żujących bezcukrową gumę wystąpiło o 28% mniej przypadków próchnicy niż u tych, którzy tego nie robili(2).

Pobudza produkcję śliny

Żując bezcukrową gumę pobudzamy wydzielanie śliny – to fakt, z którego zdaje sobie sprawę aż 70% badanych. Ale dlaczego to ważne? Po jedzeniu i piciu kwasy produkowane przez bakterie w osadzie nazębnym atakują powierzchnię zębów i mogą powodować demineralizację szkliwa, co zwiększa ryzyko ubytków oraz przyczynia się do powstawania próchnicy. Ślina odgrywa ważną rolę w ograniczaniu szkodliwego wpływu tych czynników i stanowi najważniejszą, naturalną ochronę jamy ustnej przed próchnicą. 65% badanych zadeklarowało, że ma świadomość, że dzięki większej produkcji śliny zostaje przywrócone prawidłowe pH w jamie ustnej. Z kolei 57% ankietowanych wie, że większa ilość śliny pomaga wypłukiwać resztki pokarmu z przestrzeni międzyzębowych. Wszystko to pozytywnie wpływa na zdrowie jamy ustnej.

Bezcukrowa guma jako jeden z czterech kroków do zdrowych i czystych zębów

- Żucie bezcukrowej gumy do żucia jest optymalnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie mamy możliwości wyszczotkowania zębów po posiłku. Żucie gumy, aż 10-krotnie zwiększa wydzielanie śliny, dodatkowo wzbogacając ją o wapń i fosforany, które pozwalają skuteczniej chronić zęby przed atakiem kwasem. Guma do żucia pomaga także usunąć resztki żywności pozostałe po jedzeniu, zmniejszając ryzyko powstania próchnicy. Dlatego Polskie Towarzystwo Stomatologiczne rekomenduje żucie bezcukrowej gumy przez kilka minut po posiłku jako jeden z czterech prostych kroków do zdrowych i czystych zębów - wyjaśnia prof. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Badanie SW Research na zlecenie Mars Wrigley, zrealizowane w grudniu 2019 r. na próbie badawczej 1312 respondentów.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31743654