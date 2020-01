Epoka Lodowcowa – wystawa edukacyjna w CH Sarni Stok!

Wystawa łączy przyjemne z pożytecznym, uczy i bawi. Na dzieci czeka mnóstwo edukacyjnych, interaktywnych atrakcji. Począwszy od bramy miasteczka lodowego, gdzie każdy otrzyma strój Eskimosa oraz zostanie ucharakteryzowany, przez zabawę w igloo z efektem zorzy polarnej i podbiegunowy plac zabaw, aż po magiczny przerębel i lodowy tron, na którym można zrobić sobie wyjątkowe zdjęcie. – Ferie to doskonały czas na wizytę w naszej arktycznej krainie, zwłaszcza że zima nie zaskoczyła nas w tym roku dużą ilością śniegu. „Epoka Lodowcowa” to bogata w atrakcje, bardzo atrakcyjna wizualnie wystawa – mówi Kinga Ryżycka, marketing manager Centrum Handlowego Sarni Stok. – Bitwa na śnieżki i akademia plecenia eskimoskich warkoczy z pewnością spodobają się wszystkim dzieciom.

Wystawa „Epoka lodowcowa” to doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o mroźnych stronach świata, a przy okazji spędzić czas przyjemnie i kreatywnie. Ekspozycję będzie można zwiedzać indywidualnie lub w grupach przedszkolno-szkolnych, w godz. Otwarcia Centrum. Warto poznać poszczególne stanowiska tematyczne i sprawdzić, jak wygląda życie na Arktyce. Po wystawie oprowadzają doświadczeni animatorzy, którzy odpowiedzą na wiele intrygujących pytań: w co się bawią eskimoskie dzieci i czy jest im zimno? Jakie zwierzęta można spotkać w Arktyce? Co to jest zorza polarna? Opowiedzą także o życiu ludzi w epoce lodowcowej. Każde stanowisko to nowe zadanie i doskonała zabawa.

Wystawa imituje fragment śnieżnej krainy pełnej kolorowych świateł, śniegowych domków i drzew, imitacji przedmiotów używanych przez Eskimosów i wielu innych artefaktów, których odkrywanie to prawdziwa przyjemność dla każdego małego odkrywcy! Ponadto, każdy młody widz będzie mógł zbudować igloo oraz stworzyć swoje własne eskimoskie arcydzieło, które zabierze ze sobą. Dzieci będą miały również okazję do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia na specjalnym lodowym tronie.

|13-21 stycznia 2020| CH Sarni Stok | Wystawa edukacyjna „Epoko Lodowcowa”