„Łap za serce” to zabawa, w której każdy wygrywa nagrodę. Co zrobić by ją otrzymać? Wystarczy w dniach promocji zrobić zakupy za minimum 100 zł, pokazać paragon na stoisku promocyjnym i… wybrać serce, które chce się zerwać z drzewa. Na wybór odpowiedniego serca każdy uczestnik ma 10 sekund, ale w zabawie można brać udział kilkukrotnie. – Każde serce ma przypisaną nagrodę, a na uczestników czekają m.in. Karty Podarunkowe Sarni Stok, Hebe, Media Markt, Karty upominkowe TK Maxx, nagrody od Perfumerii Douglas, Martes Sport oraz wielu innych sklepów. Mamy także piękne doniczkowe kwiaty i kupony na usługi w wielu naszych punktach. Wartość nagród to ponad 13 000 PLN! – zaprasza do udziału w zabawie Kinga Ryżycka, marketing manager CH Sarni Stok.

Na klientów CH Sarni Stok czeka mnóstwo fantastycznej zabawy. Konkurs walentynkowy będzie miał miejsce w dniach 14 i 15 lutego, w godzinach od 11:00 do 19:00, ale drzewo pojawi się już w piątek 7 lutego. Warto zrobić sobie zdjęcie pod drzewem, a następnie wziąć udział w konkursie na FB centrum handlowego Sarni Stok, także tam na klientów czekają atrakcyjne nagrody.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Szczytowska

Specjalista ds. PR

Tel. 531 410 310

Centrum Handlowe Sarni Stok

Sarni Stok to miejsce zakupów dla całej rodziny, gwarantujące kompleksową ofertę i komfort i zakupów. Na powierzchni ponad 33 tys. mkw. znajduje się ok. 80 sklepów i punktów usługowych znanych sieci zagranicznych i krajowych, w tym marki unikalne na lokalnym rynku. Atutem centrum jest dogodne położenie przy skrzyżowaniu głównych arterii komunikacyjnych, prowadzących do centrum miasta, a także do Katowic, Krakowa, Żywca i Cieszyna. Centrum posiada dwupoziomowy parking na 1350 miejsc. Liczba odwiedzin to ok. 3 miliona rocznie. CH Sarni Stok zarządzane jest przez firmę Multi Poland Sp. z o.o.