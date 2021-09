Pogoda na tydzień dla Wisły. Prognoza na 7 dni od 15.09. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu

Pogoda na tydzień w Wiśle w środę: przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 15 do 17 °C. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 15.09.2021:

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na środę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Wiśle będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wisły, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 11°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowo-zachodni.

Spodziewana temperatura w środę w Wiśle to 24°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 16°C.

Pogoda na tydzień w Wiśle: czwartek, 16.09

Za dnia w Wiśle słupki rtęci powinny pokazać 22°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 13°C.

Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Wiśle wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wisły, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-zachodni.