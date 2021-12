Prasówka Wisła 30.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wiśle nie minęło Cię nic ważnego

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens potrafią się bawić i udowadniają to przy każdej możliwej okazji. - Najlepsze życie to życie towarzyskie - mówiła dla AKPA właścicielka marki La Mania. - Z tego powodu mogę zarwać niejedną noc, tańczyć na stole, planować i organizować wszystko tygodniami - wyznała.

Prasówka 30.12 Wisła: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wiśle. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kiedy rozbiera się choinkę i do kiedy można mieć ją w domu? Wiele osób zadaje sobie to pytanie zaraz po świętach. W tradycji bożonarodzeniowej są wyznaczone konkretne daty, którymi powinniśmy się kierować, decydując o rozebraniu świątecznego drzewka. Sprawdziliśmy, kiedy według zwyczaju powinniśmy rozebrać choinkę i co można zrobić z żywym iglakiem.