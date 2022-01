Przegląd prasy 29.01.2022 Wisła. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wisły

Na trwającym wciąż Expo 2020 w Dubaju polską gastronomię reprezentuje restauracja Poland. Garden of Flavours, prowadzona przez szefów kuchni Marcina Piotrowskiego i Pawła Gajdę. Można tam zjeść m.in. bałtyckiego dorsza, kujawskie pierogi czy żurek. Sprawdź, jak wygląda polska restauracja na Expo 2020 w Dubaju i jakie potrawy serwuje. Zobacz także zdjęcia Polskiego Pawilonu.

To Śląskie wysunęło się na niechlubne pierwsze miejsce w Polsce pod względem nowych zakażeń. Opublikowane dziś 28 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 57 262 nowych zachorowań - to wzrost o 56 proc. do ubiegłego piątku. Zmarło 271 osób.