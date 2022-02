Przegląd prasy 8.02.2022 Wisła. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wisły

Oto stawki emerytur po marcowej waloryzacji - wyliczenia. Według zapowiedzi ekspertów i rządzących, waloryzacja emerytur w tym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile będzie można zyskać.

W woj. śląskim wciąż jesteśmy na fali wzrostu nowych zakażeń koronawirusem. Każdego dnia przybywa do 8 tys. chorych, a oficjalna liczba osób na kwarantannie dochodzi do 100 tys., chociaż wiadomo, że osób samoizolujących się jest znacznie więcej. Śląskie ponownie przewodzi zestawieniu województw z najwyższą liczbą zachorowań. Gdyby ponownie wprowadzić podział na strefy, połowa powiatów w woj. śląskich byłaby czerwoną strefą. Sprawdźcie, jak aktualnie wyglądałby podział na strefy w regionie, gdyby obowiązywał.

Obecnie wady wzroku ma około 75 proc. społeczeństwa, a tendencja do ich rozwoju i pogłębiania się ciągle wzrasta. Do najczęstszych schorzeń narządu wzroku wśród Polaków należą krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, jaskra oraz zaćma. Rozwój nowej technologii sprawia, że coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami urządzeń, co znacząco obciąża oczy. Sprawdź, jakie czynności szkodzą oczom oraz mogą zwiększyć ryzyko rozwoju wad wzroku.