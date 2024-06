Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Wiśle. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Olbrzymia nawałnica nad woj. śląskim! To była bardzo ciężka noc dla setek strażaków w woj. śląskim! Sprawdziły się prognozy IMGW - nad naszym regionem przeszły w środę 19 czerwca, wyjątkowo ekstremalne burze. Straty są olbrzymie! Siła wiatru była ogromna - zerwane dachy, tysiące połamanych drzew, ucierpiał hipermarket, kościół, szkoła...

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Wisła: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wiśle. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sporo grzybów w Beskidach! Nie od dzisiaj wiadomo, że zbieranie grzybów to poniekąd nasz sport narodowy. Miłośników zbierania grzybów nie brakuje również w województwie śląskim. Wprawdzie w nizinnych częściach naszego regionu z grzybami może być kiepsko, to jednak dla miłośników borowików, kozaków czy rydzy mamy dobrą wiadomość - w Beskidach, za sprawą dobrej pogody i gliniastych gleb, jest spory wysyp grzybów. Jeśli nic się nie zmieni, to najbliższe dni zapowiadają się naprawdę obiecująco.