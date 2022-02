Przegląd tygodnia z 13.02.2022 w Wiśle. Najważniejsze wydarzenia od 6.02 do 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

TOP 20 najlepszych ofet pracy na Śląsku i w całym woj. śląskim. Wbrew wszelkim pozorom poszukiwanie zatrudnienia w czasie pandemii wcale nie musi być trudne i czasochłonne. Rynek pracy wraca do stanu sprzed lat, a oferty jakie możemy znaleźć są atrakcyjne pod względem finansowym. Oto 20 najlepszych ofert pracy w województwie śląskim jakie można znaleźć w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

W woj. śląskim wciąż jesteśmy na fali wzrostu nowych zakażeń koronawirusem. Każdego dnia przybywa do 8 tys. chorych, a oficjalna liczba osób na kwarantannie dochodzi do 100 tys., chociaż wiadomo, że osób samoizolujących się jest znacznie więcej. Śląskie ponownie przewodzi zestawieniu województw z najwyższą liczbą zachorowań. Gdyby ponownie wprowadzić podział na strefy, połowa powiatów w woj. śląskich byłaby czerwoną strefą. Sprawdźcie, jak aktualnie wyglądałby podział na strefy w regionie, gdyby obowiązywał.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wiśle. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Obecnie wady wzroku ma około 75 proc. społeczeństwa, a tendencja do ich rozwoju i pogłębiania się ciągle wzrasta. Do najczęstszych schorzeń narządu wzroku wśród Polaków należą krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, jaskra oraz zaćma. Rozwój nowej technologii sprawia, że coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami urządzeń, co znacząco obciąża oczy. Sprawdź, jakie czynności szkodzą oczom oraz mogą zwiększyć ryzyko rozwoju wad wzroku.