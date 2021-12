Przegląd tygodnia z 5.12.2021 w Wiśle. Najważniejsze wydarzenia od 28.11 do 4.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Wisła, 5.12.2021. 28.11 - 4.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

PREZENTY DLA DZIECI. Mikołajki 2021 już lada chwila, więc to ostatni moment na poszukiwanie najlepszych prezentów. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze pomysły na prezent na Mikołaja dla dziewczynek w różnym wieku. Zobacz, co kupić córce czy innej dziewczynce z rodziny!

Wszyscy znamy placki ziemniaczane. Jeśli jednak szukasz jakiejś odmiany, to mamy dla Ciebie prawdziwy hit – bezglutenowe placki kukurydziane. Z dodatkiem sosu curry smakują wyśmienicie! To idealny przepis na śniadanie lub zdrową przekąskę do pracy, w sam raz do lunchboxa. Sprawdź i wypróbuj nasz prosty przepis.