Rowerem do 10 km od Wisły. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rozważasz trasę rowerową z Wisły? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Wycieczki rowerowe z Wisły

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Wiśle ma być 14°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 września w Wiśle ma być 19°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra--Stożek 2015/7/11 19:25 Stopień trudności: 3

Dystans: 54,62 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 771 m

Suma podjazdów: 3 473 m

Suma zjazdów: 3 564 m Trasę dla rowerzystów z Wisły poleca Arturroo1983 Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) cz.1 Stopień trudności: 2

Dystans: 103,72 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 370 m

Suma podjazdów: 3 300 m

Suma zjazdów: 3 621 m Rowerzystom z Wisły trasę poleca Dominik

Wiślana Trasa Rowerowa to projekt ogólnopolski, w który zaangażowanych jest 8 województw, to szlak liczący ponad 1000 km, z początkiem w Beskidach, a końcem przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego. W części 1. najfajniejszy odcinek jest od Wisły do Kaniowa, potem szlak jest słabiej przygotowany i gorsza nawierzchnia, pierwszy etap zakończyliśmy w Oświęcimiu Brzezince przy obozie koncentracyjnym. Oznakowanie jest miejscami niekompletne, szczególnie na odcinku poniżej Drogomyśla. Mapa trasy jest niezbędna, gdyż istniejące w terenie tabliczki z przebiegiem trasy są bardzo schematyczne, a w wielu miejscach brakuje kierunkowskazów trasy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Stożek na rowerze z Jablunkova Stopień trudności: 2

Dystans: 52,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 618 m

Suma podjazdów: 1 124 m

Suma zjazdów: 1 116 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Wisły

Dziś samochodem ruszam Jablunkova , stamtąd zamierzam dostać się rowerem na Stożek Wielki . Nie wiem dlaczego w tym celu wybrałem Jablunkov , może chciałem go po prostu zobaczyć . W Jablunkovie znalazłem bezpłatny parking , który jednak w godzinach rannych jest zatłoczony . Trasa początkowo jest asfaltowa , potem przechodzi w szutry a podjazdy są tu wymagające . W połowie drogi opuszczam trasę rowerową i pieszym szlakiem wpycham rower na Stożek . Droga jest przyjemniejsza niż wczorajsza na Baranią . Na Stożku tłumów nie ma. Chwila wytchnienia i tą samą drogą sprowadzam rower do szlaku rowerowego . Teraz już pędzę do Jablunkowa .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda?

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Baranią Górę Stopień trudności: 2

Dystans: 54,07 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz.

Przewyższenia: 744 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 339 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Wisły

Rowerem wyruszam z Wisły na Baranią Górę . Wcześniej trasę znalazłem na Traseo i lekko zmodyfikowałem . Początkowo trasa jest bardzo przyjemna , co prawda cały czas pod górę ale nie ma problemu . Dopiero przy schronisku Przysłup trasa zmienia się w kamienistą ścieżką i jazda po tym jest praktycznie możliwa . Od czasu do czasu zdarzają się także "pływające belki " . Tak dopycham rower na szczyt . Byłem tu 40 lat temu . Niewiele się zmieniło . Chociaż powstała wieża a i widoki jakieś takie bardziej zapierające dech . Z wieży przepiekany widok na Niskie Tatry a nawet Wysoki Jesenik. Zaczynam schodzić w dół . Tras wiedzie poza szlakiem . Wiele powalonych drzew . Ciężko . Gdybym wybrał ta trasę na wejście to na pewno nie dałbym rady . Ale widoki zacne , rekompensują poniesione trudy . Potem już trasa szutrowa , ale za to widoki fantastyczne .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie odkrywa pierwsze śniegi Stopień trudności: 2

Dystans: 32,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 1 002 m Rowerzystom z Wisły trasę poleca JIMMYtm Jako że pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza, a pojawiła się szansa na słońce w niedziele, Barbie wybrała się na pierwszą "górską" wyprawę. Trasa zwana Stokówka jest bardzo popularna wśród ludzi ze względu na jej łatwość techniczną i dostępność z parkingu na Białym Krzyżu :))

Trasę przemierzamy z Białego Krzyża do Przysłopu i z powrotem, dzięki temu zawsze można zawrócić wcześniej i skrócić sobie wycieczkę.

Dla kogoś kto che poznać smak gór, ale boi się kamieni i korzeni, to pozycja obowiązkowa. Mamy typowe górskie interwały, podjazdy i zjazdy plus widoki, ale bez absorbujących naszą uwagę trudności technicznych. Ot, trzeba mieć trochę pary w nogach i luzu w gaciach :))

Samej jazdy tempem spokojnym wyszło niecałe 3 godziny, do tego czas w schronisku (tragicznym architektonicznie) i po drodze, dla podziwiania widoków ;)

Co do samego schroniska to i tak zostało już trochę odremontowane i zmodernizowane, głównej gierkowskiej bryły zmienić się pewnie nie da, ale w środku miłe zaskoczenie, nie jest źle :)

Nawiguj

