Rowerem do 13 km od Wisły. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Dystans: 65 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 447 m

Suma podjazdów: 1 533 m

Suma zjazdów: 1 522 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Wisły Dzisiejszą trasę podpatrzyłem u Lemura na Traseo . rano lekko ją zmodyfikowałem i myślę ,że wyszło to całkiem dobrze . Przede wszystkim dodałem podjazd pod Ochodzitę . Niesamowicie piękny punkt widokowy . Warto tu poświęcić trochę czasu . Widoki rekompensują poniesione trudny . W karczmie nie byłem ale też pewnie warto tu wdepnąć .

Trójstyk to takie trochę magiczne miejsce ze względu na zbieg trzech granic - Polski , Czech i Słowacji . Generalnie trasa cudna pod względem widokowym . Podjazdy , ale też zjazdy mogą zaskoczyć . Warto zadbać o dobre hamulce

🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra--Stożek 2015/7/11 19:25 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 54,62 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 771 m

Suma podjazdów: 3 473 m

Suma zjazdów: 3 564 m Trasę dla rowerzystów z Wisły poleca Arturroo1983

Dystans: 55,01 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 808 m

Suma podjazdów: 2 309 m

Suma zjazdów: 2 411 m Trasę dla rowerzystów z Wisły poleca Marek79 Na tę wyprawę wybrałem się z kuplem Arturem, który wpadł na pomysł, aby przejechać się petlą MTB Trophy po górach. Trasa biegła z Istebnej w stronę Baraniej Góry, z początku asfaltem. Tam gdzie czekał nas dosyć stromy i kręty zjazd, tam osiągnąłem prędkość 67 km/h - ale była frajda! Dalej droga prowadziła wzdłuż rzeki Olzy w stronę Stecówki, cały czas asfaltem i wspinając się do góry.

Za wioską skręcamy w prawo. Po odcinku ok. 500 m zjeżdżamy z drogi asfaltowej na szutrową i zaczynamy wspinaczkę pod Baranią Górę. Skwar z nieba lał się i pot z czoła też. Dobrze że co jakiś czas chłodny wiaterek zawiewał. Podjazd ta drogą liczył może ze 3 km. Dalej już z buta pod górę szlakiem pieszym. Tam było już bardzo wąsko i dużo, kamieni, ale byli tez tacy, którzy zjeżdżali w dół - szacun dla nich. Samo podejście pod górę trwało trochę, ale warto było, aby zobaczyć widoki z Baraniej.

Po chwili odsapnięcia na górze i posileniu się trochę batonami i zelami ruszyliśmy w dalszą drogę w stronę Przysłupa. Droga prowadziła cały czas w dół po kamieniach i po drewnianych belkach. Trzeba było jechać bardzo ostrożnie i praktycznie cały czas na hamulcu, ale i tak nie obyło się bez upadku i urwanego uchwytu na telefon. Ten ostatni zaraz został naprawiony, a dokładnie złapany dwoma opaskami zaciskowymi. To jest rzecz niezbędna podczas takich wypraw. Ludzie przechodzący obok nas byli bardzo zdziwieni, że po takim czymś można zjeżdżać rowerem, a nawet jedna pani spytała się nas, czy mamy spisany testament.

🚲 Trasa rowerowa: Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) cz.1 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,72 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 370 m

Suma podjazdów: 3 300 m

Suma zjazdów: 3 621 m Trasę dla rowerzystów z Wisły poleca Dominik

Wiślana Trasa Rowerowa to projekt ogólnopolski, w który zaangażowanych jest 8 województw, to szlak liczący ponad 1000 km, z początkiem w Beskidach, a końcem przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego. W części 1. najfajniejszy odcinek jest od Wisły do Kaniowa, potem szlak jest słabiej przygotowany i gorsza nawierzchnia, pierwszy etap zakończyliśmy w Oświęcimiu Brzezince przy obozie koncentracyjnym. Oznakowanie jest miejscami niekompletne, szczególnie na odcinku poniżej Drogomyśla. Mapa trasy jest niezbędna, gdyż istniejące w terenie tabliczki z przebiegiem trasy są bardzo schematyczne, a w wielu miejscach brakuje kierunkowskazów trasy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra na rowerze Stopień trudności: 3.0

Dystans: 42,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 758 m

Suma podjazdów: 1 247 m

Suma zjazdów: 1 234 m Kubulo poleca trasę mieszkańcom Wisły

Wyruszyliśmy osobno. Mama z babcią pieszo czarnym szlakiem, ja z tatą na rowerach. Wybraliśmy dłuższą trasę. Najpierw zjechaliśmy w dół obok wodospadu na Wiśle. Potem rozpoczął się długi podjazd drogą asfaltową. Gdy dojechaliśmy na Przełęcz Salmopol, zjedliśmy batony i ruszyliśmy w teren. Kamienista droga biegła na przemian w górę i w dół. Myślałem, że będziemy pierwsi w schronisku, ale zadzwoniła mama i powiedziała, że już tam są. Gdy w końcu dojechaliśmy do schroniska, mama z babcią były już na szczycie. Przy schronisku, zjedliśmy nasze zapasy pożywienia i ruszyliśmy na szczyt. Niestety, było bardzo trudno. Trzeba było iść pieszo i pchać rowery. Przez chwilę chciałem nawet zawrócić, ale spotkaliśmy mamę i babcię. Powiedziały nam, że do szczytu jest już blisko. Dlatego ruszyliśmy, dalej nawet dało się jechać. Gdy byliśmy za drewnianymi belkami, tata przebił oponę i mieliśmy przymusową przerwę. W końcu szczyt został zdobyty!. Na górze jest wieża widokowa, skąd można podziwiać ładne widoki. Potem rozpoczął się trudny zjazd po wielkich kamieniach. Czasami jechaliśmy bokiem po wystających korzeniach. Tam gdzie było najtrudniej, prowadziliśmy rowery. Od schroniska w dół było najlepiej. Długi zjazd po asfalcie. Po drodze znów spotkaliśmy mamę z babcią. Przy samochodzie tym razem pierwsi byliśmy my. Polecam wszystkim. Najlepsze są zjazdy ;)

