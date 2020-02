Skutki wichury w woj. śląskim: brak prądu, zatrzymane pociągi i uszkodzone domy ZDJĘCIA

Tysiące ludzi bez prądu, połamane drzewa, zerwane dachy. To skutki wichury, która przeszła nad województwem śląskim. W związku z warunkami pogodowymi, od godz. 16.00 23 lutego do godz. 6.00 24 lutego straż pożarna w województwie śląskim interweniowała około 450 razy.

- Od wczoraj od godz. 15.30 do dzisiejszego poranka mieliśmy 45 interwencji. Dane cały czas spływają - poinformował nas oficer dyżurny na stanowisku kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Dodał, że najwięcej interwencji dotyczyło usuwania powalonych drzew na drogi, w kilku przypadkach uszkodzone zostały poszycia dachów. Jak wcześniej informowaliśmy, silny podmuch wiatru porwał w Lipowej blaszany garaż.

Jak tłumaczy rzecznik prasowy cieszyńskiej straży pożarnej, najczęściej strażacy musieli interweniować w przypadku drzew, które tarasowały drogi. Oprócz tego doszło do kilku przypadków zerwanych okuć, czy dachówek. - Żadnych większych strat nie ma, osób poszkodowanych na szczęście również - dodaje Michał Pokrzywa.

- Silny wiatr rozpoczął się około godziny 20. W ciągu tej nocy na terenie powiatu cieszyńskiego doszło do 38 zdarzeń, głównie dotyczyły one powalonych na jezdnie drzew. Najczęściej zgłoszenia dotyczyły takich miejscowości jak Wisła, Ustroń, Pruchna, Mnich, Koniaków, Istebna, Jaworzynka, Zebrzydowice - mówi kpt. Michał Pokrzywa, rzecznik prasowy cieszyńskiej straży pożarnej.

Zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach 5-krotnie wyjeżdżały do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W działaniach brał również udział zastęp z OSP Świętochłowice 1. Po godzinie 22.00 Stanowisko Kierowania KM PSP w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie, że przy ul. Bytomskiej doszło do nadłamania się konaru drzewa, który oparł się o zaparkowany samochód. Konar został usunięty z pojazdu i pocięty przy użyciu pilarek do drewna i usunięty z jezdni.

Kilka minut później kolejne zastępy podjęły interwencję przy ul. Armii Krajowej w Świętochłowicach, gdzie silny wiatr zerwał pokrycie dachu wykonane z papy na powierzchni ok. 150 m2. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu dachu plandeką przymocowaną za pomocą drewnianych listew. Działania straży pożarnej trwały prawie 2 godziny.

Kolejne zdarzenie również miało miejsce przy ul. Armii Krajowej w Świętochłowicach, gdzie doszło do przewrócenia 3 przęseł ogrodzenia wykonanego z blachy falistej. Oderwane fragmenty ogrodzenia zabezpieczono przed możliwością poderwania przez silny wiatr. 22 minuty po północy zastępy straży pożarnej zostały zadysponowane przy ul. Zubrzyckiego gdzie złamany konar drzewa spadła na jezdnię opierając się o maskę zaparkowanego samochodu osobowego. Konar usunięto z pojazdu, pocięto przy użyciu pilarek do drewna i usunięty z jezdni.