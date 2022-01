Styczeń w Wiśle: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Wiśle, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wisły najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne - różne. Wybierz, jaką chcesz i prześlij bliskim i znajomym”?

Przegląd grudnia 2021 w Wiśle: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne - różne. Wybierz, jaką chcesz i prześlij bliskim i znajomym KARTKI Z ŻYCZENIAMI. Czy rok 2022 będzie równie pandemiczy jak ubiegły - czas pokaże! Wysłałeś już najbliższym życzenia sylwestrowe/noworoczne? Jeżeli nie, to służymy radą. W naszym materiale znajdziesz dużo życzeń w formie tekstowej - często wierszowane, śmieszne, poważne... , jak i KARTKI do wysłania na NOWY ROK. Sprawdź galerię kartek i życzeń 📢 Życzenia na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022. Prześlij KARTKĘ bliskim przez MMS, Facebook, WhatsApp, Messenger Witamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim lub znajomym, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!

📢 Sylwester 2021/2022 na stoku! Sprawdź, co proponują ośrodki narciarskie z Wisły, Szczyrku i Istebnej Sylwester coraz bliżej i jeśli nie macie pomysłu, co robić w tę ostatnią noc 2021 roku, rozważcie propozycje beskidzkich ośrodków narciarskich, które przygotowały stoki do nocnej sylwestrowej jazdy. Propozycji jest mnóstwo! Sprawdźcie, co proponują ośrodki narciarskie w Wiśle, Szczyrku i Istebnej.

Prasówka styczeń Wisła: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Wisły. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Świąteczne KARTKI na Boże Narodzenie. Pobierz w ŚWIĘTA 2021 i wyślij najbliższym KARTKI z życzeniami na BOŻE NARODZENIE. Za nami WIGILIA! Sprawdź KARTKI z życzeniami na święta BOŻEGO NARODZENIA. Jeszcze kilkanaście lat temu, listonosze mieli z nimi sporo pracy! Wysyłanych było miliony kartek świątecznych, z uwagi na olbrzymia ilość to część z nich docierała niejednokrotnie do adresata... po świętach. W dzisiejszych czasach, wyparły je tzw. e-kartki - wysyłane na telefony/smartfony przez MMS, WhatsAppa, Messengera... Zebraliśmy dla Was ponad setkę pięknych KARTEK ŚIĘTECZNYCH z życzeniami - każdy znajdzie tu coś dla siebie - są zabawne, poważne, religijne...

📢 Życzenia na BOŻE NARODZENIE 2021. Nie wysłaliście jeszcze? Zobacz nasze propozycje Życzenia na BOŻE NARODZENIE 2021. Nie masz pomysłu na życzenia? Zerknij do naszego materiału - znajdziesz tu życzenia religijne, krótkie, śmieszne... 📢 Najwięcej zakażeń w woj. śląskim. Wciąż bardzo dużo zgonów. Gdzie sytuacja jest najgorsza? W piątek 17 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 027 nowych zakażenia - to o 20 proc. mniej, niż było ich w ubiegły piątek! Wciąż jednak na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się ilość zgonów - w kraju zmarło 566 osób. W Polsce najwięcej nowych zakażeń jest w woj. śląskim. 📢 CZARNE STREFY w woj. śląskim! Wskaźniki zakażeń są tam jednymi z najwyższych w Polsce. Sytuacja jest tam naprawdę trudna PANDEMIA. Ilość dziennych zakażeń utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Rząd ogłosił we wtorek listę nowych obostrzeń, które wejdą w życie 15 grudnia. W ubiegłym tygodniu woj. śląskie było na pierwszym miejscu wśród powiatów z najwyższą zachorowalnością w Polsce! Chorych przybywa z dnia na dzień, jest też więcej zgonów. Na kwarantannie w woj. śląskim przebywa obecnie blisko 75 tys. osób! Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w każdym z powiatów woj. śląskiego. Czy mamy się czym martwić? Sytuacja zdaje się być

naprawdę trudna...

Sylwester Marzeń z Dwójką