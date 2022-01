Tygodniowy przegląd prasy 2.01.2022: Wisła, 26.12-1.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Wisły

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 26.12 do 1.01.2022

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne - różne. Wybierz, jaką chcesz i prześlij bliskim i znajomym KARTKI Z ŻYCZENIAMI. Czy rok 2022 będzie równie pandemiczy jak ubiegły - czas pokaże! Wysłałeś już najbliższym życzenia sylwestrowe/noworoczne? Jeżeli nie, to służymy radą. W naszym materiale znajdziesz dużo życzeń w formie tekstowej - często wierszowane, śmieszne, poważne... , jak i KARTKI do wysłania na NOWY ROK. Sprawdź galerię kartek i życzeń 📢 Życzenia na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022. Prześlij KARTKĘ bliskim przez MMS, Facebook, WhatsApp, Messenger Witamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim lub znajomym, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!

📢 Sylwester bez koronawirusa? Zobacz MEMY. Zabawa na całego, bo "w sylwestra koronawirus nie atakuje" Sylwester bez koronawirusa? Choć od 15 grudnia z powodu wprowadzenia obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia kluby są zamknięte, to w sylwestra 31 grudnia 2021 mogły być otwarte. Zabawy sylwestrowe mogły się odbyć, z czego chętnie skorzystali Polacy, udając się na niezliczone bale sylwestrowe. Zobaczcie szalone sylwestrowe memy.

📢 Sylwester bez koronawirusa? Zobacz MEMY. Zabawa na całego, bo "w sylwestra koronawirus nie atakuje" Sylwester bez koronawirusa? Choć od 15 grudnia z powodu wprowadzenia obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia kluby są zamknięte, to w sylwestra 31 grudnia 2021 mogły być otwarte. Zabawy sylwestrowe mogły się odbyć, z czego chętnie skorzystali Polacy, udając się na niezliczone bale sylwestrowe. Zobaczcie szalone sylwestrowe memy.

Tygodniowa prasówka 2.01.2022: 26.12-1.01.2022 Wisła: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wiśle. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwestrowa Moc Przebojów. Lista artystów: Doda, Bajm, Cleo, Dr Alban wypełnią Sylwester Szczęścia z Polsatem na Stadionie Śląskim Telewizja Polsat oficjalnie potwierdziła już, że Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie zagości w Chorzowie. - Powracamy na Stadion Śląski, by wspólnie świętować najważniejszą imprezę roku – Sylwester Szczęścia 2021/2022. Pełni optymizmu i radości możemy się spotkać i razem tanecznym krokiem przywitać Nowy Rok - zapowiedzieli organizatorzy. Na scenie zagoszczą gwiazdy, wśród nich m.in.: Dr Alban, Doda, Bajm, Cleo czy Paweł Domagała.

📢 Bal sylwestrowy w PRL. Huczne imprezy trwały do białego rana. Pamiętacie te czasy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia W szarym PRL do zabawy sylwestrowej przykładano wielką wagę. W końcu to była noc, gdy balowano do rana: przy wódce, zakąskach koreczkach z ogórkiem, serem i parówką (bo szynki brakowało). Restauracje, sale balowe, remizy, a nawet szkoły pękały w szwach. Zobaczcie galerię zdjęć z lat 70 XX wieku. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO 📢 Jak przygotować psa na petardy w Sylwestra? Sprytne tricki, które mogą pomóc. Radzi behawiorystka z "Psiej perspektywy" Sylwester to trudny dzień dla każdego psa. Jak ułatwić mu przejście przez ten armagedon? O skutecznych sposobach rozmawiamy z Viktorią Niewrzelą, behawiorystką psów z "Psiej perspektywy", która współpracuje z tarnogórskim Stowarzyszeniem lePsie życie, prowadzącym schronisko w Miedarach. Kliknij w galerię i sprawdź, jak pomóc swojemu pupilowi przejść przez ten okres.

📢 Strefy ŻÓŁTE i CZERWONE w woj. śląskim - tak wyglądałby nowy podział! Gdzie jest teraz najgorzej? PANDEMIA. We wtorek 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9843 nowych zakażeniach, to o 29 proc. mniej zachorowań niż w ubiegły wtorek! Minionej doby zmarło aż 549 osób - niestety, więcej niż przed tygodniem. Czwarta fala pandemii koronawirusa powoli zwalnia. Jednak zdaniem lekarzy i ekspertów - szczyt zachorowań jest za nami, ale szczyt zgonów nie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? 📢 Sylwester 2021/2022 na stoku! Sprawdź, co proponują ośrodki narciarskie z Wisły, Szczyrku i Istebnej Sylwester coraz bliżej i jeśli nie macie pomysłu, co robić w tę ostatnią noc 2021 roku, rozważcie propozycje beskidzkich ośrodków narciarskich, które przygotowały stoki do nocnej sylwestrowej jazdy. Propozycji jest mnóstwo! Sprawdźcie, co proponują ośrodki narciarskie w Wiśle, Szczyrku i Istebnej.

📢 Akcja ratownicza Grupy Beskidzkiej GOPR. Nagłe zatrzymanie krążenia u 53-letniego turysty Miniony weekend nie należał do najspokojniejszych dla ratowników Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Interweniowali kilkadziesiąt razy, z czego do najpoważniejszej sytuacji doszło na żółtym szlaku pomiędzy Brenną Bukową a Przełęczą Karkoszczonka, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia do turysty.

