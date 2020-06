Tygodniowy przegląd prasy (Wisła, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Wisły

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wisły, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Istebna w 1 turze? Lista lokali wyborczych”?

Przegląd tygodnia Wisła od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Istebna w 1 turze? Lista lokali wyborczych Wiesz, gdzie głosować w gm. Istebna podczas wyborów prezydenckich 2020? Każda zameldowana osoba ma prawo oddać głos tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym. Aby uniknąć kursowania po gm. Istebna 28.06.2020 sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Pamiętaj, aby do lokalu wyborczego w gm. Istebna zabrać ze sobą maseczkę. Postaraj się wybrać porę, gdy przy urnach nie będzie tłumów. 📢 Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA Choć pogoda płata nam tego lata figle, sezon kąpielowy w pełni. Część strzeżonych kąpielisk w woj. śląskim jest już otwarta, a woda pod kątem jakości przebadana przez Sanepid. W naszej galerii znajdziecie LISTĘ KĄPIELISK, gdzie uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, można się kąpać.

📢 Śląskie: Okropne burze w województwie. Zalane domy, połamane drzewa Śląskie. Straszliwe burze w regionie. Minionej nocy w woj. śląskim straż pożarna musiała interweniować aż 690 razy. Przez region przetoczyły się gwałtowne burze, którym oprócz ulewnych deszczy towarzyszył porywisty wiatr. Woda zalewała ulice, piwnice i garaże, natomiast porywisty wiatr łamał drzewa. Najwięcej razy strażacy interweniowali w Gliwicach oraz Częstochowie.

📢 Dzisiaj rozpoczną się ogromne utrudnienia na DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Wyburzą wiadukt Uwaga kierowcy! Już dziś, w piątek 26 czerwca o 20.00 na dwa dni całkowicie zostanie zamknięta DK1 w Czechowicach-Dziedzicach! Wszystko z powodu wyburzania mostu kolejowego nad DK1 w rejonie ul. Zielonej. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Czechowic-Dziedzic. Jadąc w Beskidy trzeba liczyć się dużymi utrudnieniami. Albo pojechać "wiślanką", czyli DK81. 📢 Burze z gradem w woj. śląskim - ostrzeżenie II. st. [26.06.2020]. W porywach do 90 km/h! Sprawdź gdzie jest burza? [MAPA online] Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".

📢 TOP 10 najlepiej gospodarujących miast woj. śląskiego Sprawdź RANKING Tychy według Rankingu Finansowego Samorządów zostały najlepiej zarządzanym miastem na prawach powiatu w Polsce. Pierwszą dwudziestkę rankingu Forum Ekonomicznego zdominowały miasta z woj. śląskiego. Prezentujemy dziesięć najlepszych miast z naszego regionu. Sprawdź, czy Twoje miasto jest wśród najlepszych - kliknij w "zobacz galerię". 📢 Spore kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju! Od 500 zł do nawet 30 tys. zł Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

📢 Wojsko wyprzedaje używany sprzęt. Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już dziś! Ceny okazyjne Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy. 📢 Egzamin zawodowy 2020 czerwiec KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Poznaj WYNIKI z egzaminu pisemnego [26.06.2020] Egzamin zawodowy 2020 KLUCZE ODPOWIEDZI / WYNIKI sesji letniej: We wtorek 23 czerwca, uczniowie pisali część pisemną egzaminu zawodowego 2020. W galerii znajdziecie klucze odpowiedzi z tego egzaminu zawodowego.

📢 Najpiękniejsze chaty w Beskidach - TOP 14. Ile kosztuje ich wynajęcie? Zobacz CENY i ZDJĘCIA Śląskie. Lato 2020 będzie na pewno inne niż poprzednie. Mało kto pewnie zdecyduje się na wakacje za granicą, a jeszcze mniej - na takie, na które trzeba lecieć samolotem. W cenie będzie wypoczynek blisko domu, w Polsce. Najlepiej - w miejscach, w których jak najmniej będziemy narażeni na ewentualne zakażenie koronawirusem. Przedstawiamy, naszym zdaniem, najładniejsze chaty do wynajęcia w Beskidach w woj. śląskim. Zobacz, w jakich pięknych miejscach można spędzić wakacje - kliknij w "zobacz galerię".

📢 Zobacz najładniejsze dziewczyny z klubów woj. śląskiego ZDJĘCIA. Kiedy dyskoteki będą otwarte? Co weekend w klubach w regionie bawiły się tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Pytanie tylko, do kiedy? 📢 Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Rozmawiamy z właścicielką pensjonatu Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Kochani nikt tu nie skreśla Ślązaków i nie niszczy im aut - przekonuje w Internecie pani Agnieszka z Rybnika, która od trzech lat prowadzi pensjonat w Chłopach nad morzem. To odpowiedź rybniczanki na pojawiające się wciąż w sieci obawy, że turyści z regionu są w tym roku niemile widziani w nadmorskich kurortach. Czytaj więcej, poniżej publikujemy również informację o cenach nad morzem. Sprawdź, czy jest drogo.

📢 Dilerzy narkotyków z woj. śląskiego - szuka ich policja. Zobacz zdjęcia. Widziałeś kogoś? Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez jednostki KWP w Katowicach m.in. za handel narkotykami. Rozpoznajesz kogoś? To zgłoś to policji. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy na stronie slaska.policja.gov.pl z 23 czerwca 2020 r. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim od 24 do 29 czerwca. PEŁNY WYKAZ wszystkich miast i powiatów Wyłączenia prądu na Śląsku: Na liście Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała, Częstochowa, region rybnicki i wiele, wiele innych. Lepiej być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ i sprawdź, gdzie do 29 czerwca okresowo nie będzie prądu. 📢 Noszenie maseczek znów będzie obowiązkowe - tak zapowiada Łukasz Szumowski Ministerstwo zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie.

📢 Ile zapłacisz za obiad dla dwóch osób w Beskidach? Czy 250 zł jak w Jastarnii? Zobacz MENU restauracji Śląskie. Od kilku dni po internecie krąży szokujący rachunek, z którego wynika, że za zestaw obiadowy dla dwóch osób w smażalni ryb w Jastarni klient zapłacił ponad 250 zł. Co, ciekawe zestaw wcale nie był wyszukany, ledwie dwie zupy, ryba na wagę, frytki, surówki i jeszcze piwo oraz soczek. Postanowiliśmy sprawdzić, jak kształtują się ceny za zestawy obiadowe w Beskidach. Czy również panuje taka drożyzna? Oto co się okazało... 📢 Śląskie: Jeżeli mocno pada... to tych miejsc lepiej unikaj. Niektórzy utopili tam samochody! Intensywne opady i burze w województwie śląskim trwają od kilku dni. Wystarczy kilka godzin deszczu, by wiele ulic lub chodników na Śląsku i w Zagłębiu zamieniło się w rozlewiska. Podczas jednej z ostatnich ulew ulica Piłsudskiego w Bytomiu przypominała rzekę. Takich miejsc w naszych województwie jednak jest więcej. Zobaczcie listę ulic, gdzie najczęściej tworzą się rozlewiska. Tych miejsc lepiej unikać w najbliższych dniach, bo utopimy samochód - kliknij w "zobacz galerię"..

📢 Słynni ojcowie z woj. śląskiego - ZDJĘCIA. To artyści, sportowcy, naukowcy... Śląskie. Dzień Ojca 2020 jest we wtorek 23 czerwca. Z tej okazji prezentujemy znanych ojców pochodzących z woj. śląskiego. To gwiazdy z różnych dziedzin - aktorzy, piosenkarze, muzycy, sportowcy. Sprawdź, czy wiedziałeś że pochodzą oni ze Śląska, Zagłębia, Podbeskidzia czy Ziemi Częstochowskiej. 📢 Poszukiwani za zabójstwo. Zobacz zdjęcia i pomóż w poszukiwaniach! Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 20 czerwca 2020 roku. Te osoby są poszukiwane przez policję m.in. za zabójstwo. Są wśród nich nie tylko Polacy, ale również obcokrajowcy. Choć przeważają mężczyźni, na liście znalazły się także kobiety. Zobacz, kogo policja w Polsce poszukuje za zabójstwo (art. 148 kk).

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.