Tygodniowy przegląd prasy (Wisła, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Wisły

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami w woj. śląskim w sobotę 13 czerwca 2020 r. z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad – czytamy w ostrzeżeniu Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Lek na koronawirusa. Dlaczego produkcja polskiego leku na koronawirusa nie może ruszyć z miejsca? Polska uczestniczy w naukowym wyścigu dotyczącym prac nad lekiem na COVID-19. Piątkowe wydanie "Rzeczpospolitej" alarmuje, że ucieka nam szansa na stworzenie leku, który może uratować miliony ludzi. Firma Biomed Lublin jest gotowa do produkcji leku, lecz jej start hamują... procedury, przez które zbyt mało osocza ludzkiego trafia do zakładu. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, a może ktoś inny?

Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata to kolejne rośliny w rozkwicie. Każda pora roku jest dobra, by tu zajrzeć, a czerwiec to czas kwitnienia m.in. rododendronów i róż.

Dziwna to MATURA! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię".

Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane dotyczące nowych przypadków zachorowań na koronawirusa z Wuhan. W całej Polsce jest 359 przypadków zakażeń Covid-19

Najlepiej byłoby, gdyby ten komiks nigdy nie powstał - tak wydawnictwo Egmont zapowiada antologię "Nim wstanie dzień", powstałą przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. To dzieło niezwykłe zarówno w sferze artystycznej, jak i w swojej wymowie. Komiks składa się z kilku historii opowiadających w różny sposób o losach powstańców warszawskich. To dzieło poruszające, skłaniające do przemyśleń i niezwykle aktualne. I dlatego z tego powodu, chociaż antologia opowiada o świecie, o którym chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć, to dobrze, że ten komiks powstał, bo nigdy nie wiadomo czy podobny koszmar nie powróci.