Wieczorna jazda na nartach w Beskidach? Sprawdź, gdzie wieczorem można szusować!

Wieczorna jazda ma swoje zalety. Przede wszystkim, nawet w znanych ośrodkach, wieczorem jest zdecydowanie mniej narciarzy i snowboardzistów. To oznacza, że kolejki do wyciągów są o wiele mniejsze. Czasem nawet nie ma kolejki i wchodzimy na wyciąg bezpośrednio po zjeździe. Na stoku jest też mniej małych dzieci.

W słoneczne dni stoki narciarskie są oblegane przez narciarzy. Wielokrotnie czekamy dłużej w kolejce do wyciągu niż zjeżdżamy z całej trasy. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na wieczorną jazdę. Narciarze i snowboardziści rano są w pracy lub w szkole, a wieczorem jadę, by przez kilka godzin intensywnie pojeździć.

Inna duża zaleta nocnej jazdy to cena karnetów. Zdecydowanie niższa cena skipassu potrafi zachęcić miłośników białego szaleństwa. Sprawdźmy jakie są różnice w cenie karnetów. Przykładowo w ośrodku Nowa Osada w Wiśle za 8-godzinny karnet zapłacimy 90 zł (normalny) lub 80 zł (ulgowy). Skipass wieczorny od 17.00 do 22.00 to o wiele niższy koszt - 65 zł (normalny) i 50 zł (ulgowy).