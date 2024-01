Wisła zimą: odkryj trzy wyjątkowe miejsca podczas transmisji na żywo

Plan transmisji

10.00 - Stacja Narciarska Soszów

Naszą podróż rozpoczniemy od Stacji Narciarskiej Soszów - prawdziwego eldorado dla pasjonatów narciarstwa. Malowniczo położone w Beskidach stoki oferują niezapomniane doznania zarówno dla doświadczonych narciarzy, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z białym szaleństwem. Transmisja na żywo pozwoli widzom przenieść się wprost na stoki, by śledzić zapierające dech w piersiach zjazdy. Ponadto dowiecie się wszystkiego o stacji, trasach i możliwościach, jakie oferuje karnet narciarski.

11.00 - Lodowisko w centrum miasta

Następnie przeniesiemy się w sam środek Wisły, gdzie rozciąga się magiczne lodowisko. Otoczone zimowym krajobrazem, to miejsce przyciąga zarówno tych, którzy chcą popracować nad swoimi umiejętnościami na łyżwach, jak i tych, którzy po prostu pragną delektować się atmosferą zimowego święta. Porozmawiamy nie tylko o lodowisku, ale także o bogatej ofercie zimowych atrakcji w Wiśle. Narty biegowe, szlaki górskie zimą, kuligi, muzea, galerie - wszystko to będzie tematem fascynującej dyskusji.