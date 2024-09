Wrzesień w Wiśle: Przegląd prasy z sierpnia 2024 w Wiśle, najważniejsze informacje miesiąca

KOMUNIKAT. Od 26 do 30 sierpnia 2024 r. mieszkańców wielu miast i wsi w woj. śląskim czeka przykra niespodzianka! W tych dniach planowane są wyłączenia prądu. Przerwy są czasowe i wyniosą nawet do ...godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz - miasto, ulica i termin!

To osada widmo. Niszczeją pensjonaty, wille, chałupy. W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. Obejrzycie zdjęcia z osady widmo oraz fotografie wsi przed ich zatopieniem.

KOMUNIKAT. Od 12 do 16 sierpnia 2024 r. mieszkańców wybranych miejscowości w woj. śląskim czeka przykra niespodzianka w wakacje - przed nimi planowane wyłączenia prądu. Przerwy są czasowe i wyniosą nawet do 10 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

To będzie burzowy dzień! Mieszkańcy WSZYSTKICH powiatów w woj. śląskim muszą dziś - w środę 21 sierpnia 2024 r. - bardzo uważać! IMGW i Łowcy Burz prognozują wystąpienie bardzo niebezpiecznych zjawisk pogodowych - burz z możliwym sporym gradem, porywistym wiatrem...! Do mieszkańców wysłane zostały alerty RCB. IMGW informuje, że ostrzeżenie może być podniesione na wyższy stopień!

Sierpniowy długi weekend w woj. śląskim to czas pełen wydarzeń. Od 15 do 18 sierpnia czekają na Ciebie koncerty Sanah w Chorzowie podczas HIGH FESTIVAL - Silesia 2024, Darii Zawiałow w Zabrzu i występ Lady Pank w Ustroniu. Sprawdź, co jeszcze dzieje się w regionie!

TURYSTYKA. Czy może być lepszy sposób na to, by odkryć uroki miasta z innej perspektywy, niż oglądanie go z lotu ptaka? Namiastkę takich wrażeń mogą zapewnić ogólnodostępne punkty widokowe. Sprawdzamy, gdzie wybrać się w woj. śląskim, żeby podziwiać panoramę śląskich miast w pełnej okazałości.