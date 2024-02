Zapraszamy do Wisły - zimowej stolicy województwa śląskiego! Norbert Palusiński

Wisła, znana ze swojego malowniczego krajobrazu oraz bogactwa stoków narciarskich, to prawdziwy raj dla miłośników zimowej rozrywki. Spędziliśmy cały dzień w tym urokliwym mieście, eksplorując dla Was najciekawsze miejsca do aktywnego spędzania czasu na białym puchu i nie tylko. Podczas naszej podróży korzystaliśmy z Wispassu, czyli wspólnego karnetu narciarskiego, który zapewnia dostęp do pobliskich stoków.