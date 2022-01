Rowerem do 13 km od Wisły. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Wisły? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 29 - 30 stycznia przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 13 km od Wisły. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Wisły warto wybrać w weekend 29 - 30 stycznia.

Rowerem w okolicy Wisły We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 13 km od Wisły, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Wiśle ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Wiśle ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%. 🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra na rowerze Stopień trudności: 3

Dystans: 42,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 758 m

Suma podjazdów: 1 247 m

Suma zjazdów: 1 234 m Kubulo poleca trasę rowerzystom z Wisły Wyruszyliśmy osobno. Mama z babcią pieszo czarnym szlakiem, ja z tatą na rowerach. Wybraliśmy dłuższą trasę. Najpierw zjechaliśmy w dół obok wodospadu na Wiśle. Potem rozpoczął się długi podjazd drogą asfaltową. Gdy dojechaliśmy na Przełęcz Salmopol, zjedliśmy batony i ruszyliśmy w teren. Kamienista droga biegła na przemian w górę i w dół. Myślałem, że będziemy pierwsi w schronisku, ale zadzwoniła mama i powiedziała, że już tam są. Gdy w końcu dojechaliśmy do schroniska, mama z babcią były już na szczycie. Przy schronisku, zjedliśmy nasze zapasy pożywienia i ruszyliśmy na szczyt. Niestety, było bardzo trudno. Trzeba było iść pieszo i pchać rowery. Przez chwilę chciałem nawet zawrócić, ale spotkaliśmy mamę i babcię. Powiedziały nam, że do szczytu jest już blisko. Dlatego ruszyliśmy, dalej nawet dało się jechać. Gdy byliśmy za drewnianymi belkami, tata przebił oponę i mieliśmy przymusową przerwę. W końcu szczyt został zdobyty!. Na górze jest wieża widokowa, skąd można podziwiać ładne widoki. Potem rozpoczął się trudny zjazd po wielkich kamieniach. Czasami jechaliśmy bokiem po wystających korzeniach. Tam gdzie było najtrudniej, prowadziliśmy rowery. Od schroniska w dół było najlepiej. Długi zjazd po asfalcie. Po drodze znów spotkaliśmy mamę z babcią. Przy samochodzie tym razem pierwsi byliśmy my. Polecam wszystkim. Najlepsze są zjazdy ;)

🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra--Stożek 2015/7/11 19:25 Stopień trudności: 3

Dystans: 54,62 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 771 m

Suma podjazdów: 3 473 m

Suma zjazdów: 3 564 m Arturroo1983 poleca trasę mieszkańcom Wisły Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Z Chaty Wuja Toma na Kotarz Stopień trudności: 3

Dystans: 13,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 386 m

Suma podjazdów: 1 055 m

Suma zjazdów: 1 063 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Wisły Chata Wuja Toma to drewniana, stylowa chata góralska, urządzona w starej zagrodzie z 1918 r., na Przełęczy Karkoszczonka. Usytuowana kilkanaście minut marszu od przystanku autobusowego w Szczyrku Biłej, w miejscu cichym i spokojnym na wys. 736m n.p.m.

Chata to idealne miejsce do odpoczynku, zorganizowania imprezy okolicznościowej czy firmowego spotkania lub imprezy integracyjnej, rajdu turystycznego, wycieczki szkolnej czy obozu. Obiekt to drewniana chata z 1918 roku zbudowano ją jako zwyczajne gospodarstwo góralskie, następnie służyła klubowi saneczkarskiemu jako zaplecze śniegowego toru saneczkowego, który dawniej funkcjonował nieopodal - jego pozostałości można odnaleźć do dziś w pobliskich zaroślach.

Nazwą Kotarz określa się zarówno wyraźne wypiętrzenie (974 m n.p.m.) w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, najwyższe na odcinku między Przełęczą Salmopolską a przełęczą Karkoszczonka, jak i cały boczny grzbiet, który odgałęzia się w kierunku północno-zachodnim od owego szczytu i obniża, przez koty 918 m n.p.m. i 828 m n.p.m., w widły Brennicy i Hołcyny.

Szczyt Kotarza 974 m n.p.m. wznosi się nad Szczyrkiem Soliskiem, a jego stoki opadające ku dolinie Żylicy zajęte są przez polany z doskonałym widokiem na masyw Skrzycznego.

🚲 Trasa rowerowa: Istebna - Barania Góra - Stożek - Istebna 2015/7/11 Stopień trudności: 3

Dystans: 55,01 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 808 m

Suma podjazdów: 2 309 m

Suma zjazdów: 2 411 m Trasę rowerową mieszkańcom Wisły poleca Marek79

Na tę wyprawę wybrałem się z kuplem Arturem, który wpadł na pomysł, aby przejechać się petlą MTB Trophy po górach. Trasa biegła z Istebnej w stronę Baraniej Góry, z początku asfaltem. Tam gdzie czekał nas dosyć stromy i kręty zjazd, tam osiągnąłem prędkość 67 km/h - ale była frajda! Dalej droga prowadziła wzdłuż rzeki Olzy w stronę Stecówki, cały czas asfaltem i wspinając się do góry.

Za wioską skręcamy w prawo. Po odcinku ok. 500 m zjeżdżamy z drogi asfaltowej na szutrową i zaczynamy wspinaczkę pod Baranią Górę. Skwar z nieba lał się i pot z czoła też. Dobrze że co jakiś czas chłodny wiaterek zawiewał. Podjazd ta drogą liczył może ze 3 km. Dalej już z buta pod górę szlakiem pieszym. Tam było już bardzo wąsko i dużo, kamieni, ale byli tez tacy, którzy zjeżdżali w dół - szacun dla nich. Samo podejście pod górę trwało trochę, ale warto było, aby zobaczyć widoki z Baraniej.

Po chwili odsapnięcia na górze i posileniu się trochę batonami i zelami ruszyliśmy w dalszą drogę w stronę Przysłupa. Droga prowadziła cały czas w dół po kamieniach i po drewnianych belkach. Trzeba było jechać bardzo ostrożnie i praktycznie cały czas na hamulcu, ale i tak nie obyło się bez upadku i urwanego uchwytu na telefon. Ten ostatni zaraz został naprawiony, a dokładnie złapany dwoma opaskami zaciskowymi. To jest rzecz niezbędna podczas takich wypraw. Ludzie przechodzący obok nas byli bardzo zdziwieni, że po takim czymś można zjeżdżać rowerem, a nawet jedna pani spytała się nas, czy mamy spisany testament.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Baranią Górę Stopień trudności: 2

Dystans: 54,07 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz.

Przewyższenia: 744 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 339 m Trasę rowerową mieszkańcom Wisły poleca Januszek_44 Rowerem wyruszam z Wisły na Baranią Górę . Wcześniej trasę znalazłem na Traseo i lekko zmodyfikowałem . Początkowo trasa jest bardzo przyjemna , co prawda cały czas pod górę ale nie ma problemu . Dopiero przy schronisku Przysłup trasa zmienia się w kamienistą ścieżką i jazda po tym jest praktycznie możliwa . Od czasu do czasu zdarzają się także "pływające belki " . Tak dopycham rower na szczyt . Byłem tu 40 lat temu . Niewiele się zmieniło . Chociaż powstała wieża a i widoki jakieś takie bardziej zapierające dech . Z wieży przepiekany widok na Niskie Tatry a nawet Wysoki Jesenik. Zaczynam schodzić w dół . Tras wiedzie poza szlakiem . Wiele powalonych drzew . Ciężko . Gdybym wybrał ta trasę na wejście to na pewno nie dałbym rady . Ale widoki zacne , rekompensują poniesione trudy . Potem już trasa szutrowa , ale za to widoki fantastyczne .

